Ballardini: «L'Avellino ha dimostrato valori umani e tecnici» Il commento del tecnico biancoverde dopo la gara del "Barbera"

"È una prestazione che fa bene perché atteggiamento, spirito, qualità di gioco e personalità sono stati aspetti davvero positivi. Ci prendiamo questo, ci teniamo anche il brutto. Bisogna che il brutto sia limitato, ma ci teniamo il buono con l'obiettivo di correggere ciò che non è stato buono": così Davide Ballardini ha commentato la prova biancoverde al "Barbera" dopo Palermo-Avellino 2-0.

"Dopo la partita non si parla, ho solo ringraziato tutti"

"L'espulsione di Izzo? Ne parleremo domani. Dopo la partita non si parla. Oggi ho solo ringraziato la squadra per quello che hanno fatto. Chi ha giocato ha avuto un atteggiamento ottimo. Mi sono piaciuti molto e li ho ringraziati. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Fare questo prestazione e farla a Palermo significa che i ragazzi hanno valori umani e tecnici. Il fallo su Besaggio prima dell'1-0? Devo mettere l'attenzione sulla gara e sui ragazzi. L'arbitro deve essere giudicato da chi di competenza. Insigne? Mi è piaciuto. Ha dato personalità e qualità. Il Palermo ha calciatori molto bravi e un motore di qualità per la categoria. Sono stati costruiti per andare in Serie A. Hanno tutte le carte per ambire a questo obiettivo".