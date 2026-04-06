Avellino: perché il VAR è intervenuto sul rosso di Izzo a Palermo Espulso, poi il giallo con il successivo rosso: i motivi della scelta e del richiamo

L'Avellino vivrà la prossima sfida di campionato, quella contro il Catanzaro, in programma sabato (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi", senza Armando Izzo e con Luca Palmiero verso l'indisponibilità dopo l'uscita di scena poco la mezz'ora al "Barbera" di Palermo a causa del problema al ginocchio, gestito da Virtus Entella-Avellino, ma che ha portato il centrocampista ad alzare bandiera bianca. Tutto sarà più chiaro alla ripresa della preparazione. Izzo è stato, invece, espulso al 42' della gara di ieri sera. Dal campo era stato estratto il rosso per il fallo commesso dal difensore su Niccolò Pierozzi. L'arbitro del match Valerio Crezzini è stato, però, richiamato al VAR per una valutazione sull'episodio. Come da protocollo attuale, ormai in scadenza (terminerà a fine campionato e il nuovo sarà attivo dal Mondiale 2026), la video assistenza arbitrale è stata possibile perché dal campo era stata decisa l'espulsione diretta e non la seconda ammonizione (dal Mondiale sarà possibile oggetto di revisione anche il secondo giallo che porta all'espulsione).

Il VAR interviene sui rossi, in futuro anche sui "secondi gialli"

Il VAR ha ritenuto non da espulsione diretta, bensì da ammonizione il fallo commesso da Izzo su Pierozzi. Concorde su quanto sostenuto nel VAR center di Lissone da Davide Ghersini con Emanuele Prenna AVAR, Crezzini ha annullato il rosso ed estratto il giallo che, essendo il secondo per il partenopeo (era stato ammonito poco prima per gli attimi di tensione vissuti a pochi passi dalle panchine proprio con Pierozzi) ha comunque portato all'espulsione per somma di ammonizioni con l'inferiorità numerica dal 42' per l'Avellino. In virtù del rosso frutto di due gialli Izzo salterà solo Avellino-Catanzaro. Non ci saranno rischi di stop per le gare successive. Il VAR è intervenuto anche per questo motivo.