Avellino: le scuse di Izzo sui social. Dubbio Palmiero Lupi con lo sguardo rivolto alla sfida con il Catanzaro, in programma sabato (ore 17.15)

Ripresa immediata al "Partenio-Lombardi" nel day after di Avellino-Palermo e accelerazione per i lupi verso la sfida in programma sabato con calcio d'inizio alle 17.15. Nella gara contro il Catanzaro Ballardini non potrà contare su Izzo che nelle scorse ore, sul profilo ufficiale social, si è espresso sull'espulsione rimediata al "Barbera" sull'1-0 al 41'. "Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. - ha affermato il difensore dell'Avellino - Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c’era la possibilità di recuperare. Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. Prepariamoci al meglio per vincere sabato". E nel prossimo weekend, in virtù del rosso per doppia ammonizione, Izzo sarà fermo. Sempre sui social l'ex Monza ha risposto ad alcuni post dei tifosi del Palermo. Nei fatti la gara del difensore, per quanto finita in netto anticipo sul terreno di gioco, è proseguita almeno nelle ore successive.

A Palermo il regista si è fermato poco dopo la mezz'ora

Lo sguardo dell'Avellino è opportunamente già alla trentaquattresima giornata e contro il Catanzaro potrebbe essere l'assenza di Palmiero. Il regista gestisce da settimane il problema al ginocchio accusato nella settimana di preparazione della gara con l'Entella. A Chiavari si fermò all'intervallo, a Palermo la prova di Palmiero è terminata poco dopo la mezz'ora. Si attendono novità sull'infortunio accusato dal partenopeo nelle prossime ore.