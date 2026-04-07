L'Avellino e l'obiettivo salvezza: ecco il margine negli ultimi 5 turni Equilibrio che si conferma: debutti con sconfitte nelle nuove avventure dei tecnici

L'Avellino aveva cinque punti di vantaggio sulla fascia degli spareggi salvezza prima della pausa Nazionali e il margine risulta invariato dopo altri 90 minuti di campionato. A 5 turni dal termine della stagione regolare i lupi sono a -5 dalla zona playoff e sono a +5 da quella playout. Nella domenica di Pasqua, prima del ko biancoverde a Palermo, il Padova ha rimediato la quinta sconfitta di fila. Ai patavini non è bastato il debutto di Breda per un rilancio immediato. L'alto coefficiente di difficoltà si è confermato con il Frosinone, da sogno promozione diretta, vincente sui veneti. Il trentatreesimo turno si è chiuso con un risultato molto importante.

Ko nel primo match per Breda e Bisoli e al ritorno per D'Angelo

La Carrarese ha centrato il terzo successo consecutivo battendo lo Spezia. Le nuove avventure non generano nuove risorse, almeno nel primo atto. Il ritorno di D'Angelo non sblocca i liguri, ora ultimi con la Reggiana. Debutto amaro per Bisoli sulla panchina degli emiliani, battuti in casa dal Pescara, terza per rendimento nelle ultime cinque giornate e che può sognare una rimonta salvezza inimmaginabile qualche settimana fa. L'Avellino ripartirà dalla sfida con il Catanzaro al "Partenio-Lombardi" sabato alle 17.15. I lupi hanno quattro squadre alle spalle fino alla zona playout contesa da tre team: Padova, Virtus Entella e Bari a quota 34. I pugliesi hanno battuto il Modena, vittorie preziose per il Mantova e la Sampdoria che hanno superato rispettivamente l'Entella e l'Empoli. Clicca qui per i risultati e la classifica.