L'arbitro di Avellino-Catanzaro: ha diretto due gare dei lupi in stagione Le designazioni arbitrali della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Catanzaro, in programma sabato (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza con Mattia Politi della sezione di Lecce e Andrea Bianchini della sezione di Perugia assistenti e Spina quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna con Federico Dionisi della sezione di L'Aquila AVAR.

C'è anche un Avellino-Catanzaro del 2021

Tremolada ha già diretto due gare dei lupi in stagione: Spezia-Avellino 1-0 del 24 gennaio e Reggiana-Avellino 1-1 del 22 febbraio. Bilancio di due vittorie (Picerno-Avellino 2-3 del 15 settembre 2019 e Potenza-Avellino 1-3 del 30 gennaio 2022), due pareggi (l'altro è un Avellino-Catanzaro 0-0 del 30 settembre 2021) e sei sconfitte (le altre sono Teramo-Avellino 1-0 del 19 gennaio 2020, Avellino-Palermo 1-2 del 13 marzo 2022, Avellino-Foggia 1-2 del 4 maggio 2022 in foto, Pescara-Avellino 1-0 del 4 settembre 2022 e Fidelis Andria-Avellino 1-0 del 16 aprile 2023) per gli irpini. Il fischietto brianzolo ha arbitrato anche un match dei calabresi in stagione: Catanzaro-Entella 3-2 del 29 novembre scorso (bilancio di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentaquattresima Giornata

Frosinone-Palermo: Sozza

Juve Stabia-Cesena: Ferrieri Caputi

Pescara-Sampdoria: Piccinini

Sudtirol-Modena: Zanotti

Virtus Entella-Venezia: Galipò

Avellino-Catanzaro: Tremolada

Monza-Bari: La Penna

Padova-Empoli: Perenzoni

Spezia-Mantova: Sacchi

Reggiana-Carrarese: Massimi