L'arbitro di Avellino-Catanzaro: ha diretto due gare dei lupi in stagione

La gara Avellino-Catanzaro, in programma sabato (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza con Mattia Politi della sezione di Lecce e Andrea Bianchini della sezione di Perugia assistenti e Spina quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna con Federico Dionisi della sezione di L'Aquila AVAR.
C'è anche un Avellino-Catanzaro del 2021
Tremolada ha già diretto due gare dei lupi in stagione: Spezia-Avellino 1-0 del 24 gennaio e Reggiana-Avellino 1-1 del 22 febbraio. Bilancio di due vittorie (Picerno-Avellino 2-3 del 15 settembre 2019 e Potenza-Avellino 1-3 del 30 gennaio 2022), due pareggi (l'altro è un Avellino-Catanzaro 0-0 del 30 settembre 2021) e sei sconfitte (le altre sono Teramo-Avellino 1-0 del 19 gennaio 2020, Avellino-Palermo 1-2 del 13 marzo 2022, Avellino-Foggia 1-2 del 4 maggio 2022 in foto, Pescara-Avellino 1-0 del 4 settembre 2022 e Fidelis Andria-Avellino 1-0 del 16 aprile 2023) per gli irpini. Il fischietto brianzolo ha arbitrato anche un match dei calabresi in stagione: Catanzaro-Entella 3-2 del 29 novembre scorso (bilancio di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Trentaquattresima Giornata
Frosinone-Palermo: Sozza
Juve Stabia-Cesena: Ferrieri Caputi
Pescara-Sampdoria: Piccinini
Sudtirol-Modena: Zanotti
Virtus Entella-Venezia: Galipò
Avellino-Catanzaro: Tremolada
Monza-Bari: La Penna
Padova-Empoli: Perenzoni
Spezia-Mantova: Sacchi
Reggiana-Carrarese: Massimi