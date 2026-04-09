Verso Avellino-Catanzaro: staffetta a centrocampo, le ultime dall'infermeria Cambia lo scenario nel recupero fisico lungo la settimana che porterà al match con i calabresi

In avvio di settimana l'allarme dall'infermeria era legato alle condizioni fisiche di Luca Palmiero con Andrea Le Borgne in rampa di lancio dopo aver preso il posto del partenopeo lungo la sfida di Palermo a causa del problema accusato dal regista alla mezz'ora al "Barbera" a causa di una forte contusione. Nella seduta a porte aperte sostenuta dall'Avellino c'era Palmiero, da lavoro differenziato per la gestione del fastidio al ginocchio, ma pronto al rientro in gruppo lungo la settimana, mentre Le Borgne è rimasto ai box. Febbre per il francese, condizionato, quindi, nella preparazione verso la sfida con il Catanzaro, in programma sabato (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi".

Giallorossi con quattro assenze per squalifica e un infortunio

Patrick Enrici appare lanciato verso la titolarità per far coppia con Lorenco Simic al centro della difesa. Armando Izzo, espulso a Palermo, salterà Avellino-Catanzaro per squalifica. Ancora out Filippo Reale, sempre bloccato dalla lesione muscolare al soleo di sinistra. Per il Catanzaro ci sono le assenze degli squalificati Patrick Nuamah, Gabriele Alesi, Tommaso Cassandro e Filippo Pittarello e dell'infortunato Marco D'Alessandro.