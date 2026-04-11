Mantova-Avellino: quando parte la prevendita biglietti: info e dettagli Alle 17.15 Avellino-Catanzaro, poi la trasferta al "Martelli" per i lupi

Lunedì alle 10 inizierà la prevendita biglietti per il settore ospiti del "Danilo Martelli - Pata Stadium" verso Mantova-Avellino, gara in programma sabato 18 (ore 15) e valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Sono 936 i posti a disposizione dei residenti irpini che possono acquistare esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti e se sottoscrittori della fidelity card e "dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione della stessa società sportiva ovunque residenti" sempre per il settore ospiti, come sottolineato dal club biancoverde nella nota ufficiale. Il biglietto costa 25 euro (intero) più commissioni di servizio. Nel comunicato l'US Avellino ha pubblicato anche l'itinerario per la tifoseria ospite.

I dettagli

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Mantova - Avellino che verrà disputata sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 35^ giornata del campionato di serie B partirà lunedì 13 aprile 2026, alle ore 10:00, la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Danilo Martelli” di Mantova per un totale di 936 posti. La prevendita sarà attiva online su TicketOne - Curva Cisa Ospiti. Costo: € 25,00 (Intero) + commissioni di servizio. Prima di procedere all’acquisto è necessario procedere all’autorizzazione della tessera tramite link appositamente segnalato nella pagina principale dell’evento. Non è consentita la cedibilità del titolo di ingresso. Come da determinazione nr. 14/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive saranno applicate le seguenti limitazioni: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della Società Sportiva US Avellino 1912, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della stessa Società Sportiva ovunque residenti, esclusivamente per il settore ospiti".

Percorso stradale tifosi ospiti

1) uscita autostradale A22 Modena-Brennero, casello di Mantova Nord; 2) alla prima rotatoria prendere la 3a uscita in direzione Palazzo Te-Stadio; 3) alla seconda rotatoria prendere la 2a uscita in direzione Mantova; 4) alla terza rotatoria prendere la 2a uscita in direzione Palazzo Te-Mantova; 5) Percorrere per 4 km Via Brennero in direzione Stadio fino al termine della quale inizia l’area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite e l’accesso al settore "Curva Cisa".