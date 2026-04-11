LIVE | Avellino-Catanzaro 0-1, la diretta web del match

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AVELLINO-CATANZARO, LA DIRETTA TESTUALE

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (19' st Patierno), Simic, Enrici, Sala; Sounas, Palmiero, Kumi (1' st Missori); Palumbo (19' st Insigne); Russo, Biasci (19' st Favilli). A disposizione: Pane, Sassi, Tutino, Pandolfi, D’Andrea, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Fontanarosa. All.: D. Ballardini.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Felippe, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione (30' pt Pompetti), Di Francesco; Rispoli, Liberali; Iemmello. A disposizione: Marietta, Borrelli, Esteves, Bashi, Verrengia, Oudine, Koffi, Frosinini, Ardizzone, Buglio. Allenatore: Aquilani

ARBITRO: Tremolada di Monza – assistenti Politi e Bianchini – IV Uomo: Spina – VAR: Prontera/AVAR: Dionisi.

NOTE. Espulso al 30' Brighenti (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Petriccione (C), Russo (A), Sounas (A), Cancellotti (A), Pontisso (C), Di Francesco (C). Angoli: 5-1. Recupero: 4' pt

31' - Favilli cacia alla sinistra di Pigliacelli che intuisce e blocca la sfera: si resta sull'1-0 per il Catanzaro.

30' - CALCIO DI RIGORE PER L'AVELLINO: punita con la massima punizione una trattenuta di Brighenti su Favilli. Doppia ammonizione per il difensore del Caranzaro che viene anche espulso.

27' - Ammonito Di Francesco.

21' - Ammonito Pontisso.

20' - Ancora Catanzaro, tiro di Rispoli, Enrici s'immola e salva di schiena.

19' - Triplo cambio per l'Avellino: entrano Insigne, Favilli e Patierno, escono Biasci, Palumbo e Cancellotti.

18' - Ancora Catanzaro pericoloso: assist di Pontisso, Iemmello di testa manda la sfera alta.

15' - GOL CATANZARO - Iemmello porta avanti i giallorossi: l'attaccante dei calabresi, sugli sviluppi di un angolo, deposita la sfera alle spalle del portiere.

11' - Ammonito Brighenti.

8' - Incredibile occasione per Sounas, servito da Biasci, il tiro dell'ex Catanzaro viene salvato sulla linea di porta da Pontisso.

6' - Occasione per l'Avellino: Felippe Jack si fa rubare palla da Missori che s'invola, entra in area e calcia ma Pigliacelli salva di piede.

1' - Primo cambio nell'Avellino: esce Kumi entra Missori.

SECONDO TEMPO

49' - Duplice fischio: si va al riposo sullo 0-0.

45' - 4' di recupero.

39' - Ammonito Cancellotti.

35' - Ci prova Biasci dalla distanza, la palla si abbassa ma si perde di poco sopra la traversa,

33' - Occasione Avellino: Palumbo approfitta di un'indecisione difensiva di Brighenti, palla al centro per Russo che viene anticipato.

31' - Russo tenta l'eurogol in rovesciata, Pigliacelli blocca.

30' - Cambio nel Catanzaro: esce Petriccione entra Pompetti.

29' - Amminito Sounas.

27' - Mancino di Enrici, la palla gira ma termina a lato.

20' - Ci prova Rispoli dalla distanza, palla alta. Più Catanzaro in questa fase del match,

13' - Russo prende il tempo ad Antonini, entra in area e calcia in diagonale ma senza inquadrare la porta.

9' - Ammonito Russo.

8' - Avellino pericoloso: Palmiero pesca Russo in area, il tentativo dell'attaccante biancoverde viene murato in angolo. Primo tiro dalla bandierina.

3' - Ammonito Petriccione.

1' - Fischio d'inizio: il Catanzaro gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Alle 17.15 al "Partenio" scendono in campo Avellino e Catanzaro. I Lupi vanno a caccia di un colpo per chiudere la pratica salvezza. Nel 4-3-1-2 di Ballardini due novità: Russo - preferito a Patierno - per far coppia con Biasci. A centrocampo la spunta Kumi che torna titolare. Per il restp confermate le anticipazioni della vigilia. Tra i pali si rivede Iannarilli. Cancellotti e Sala saranno gli esterni con Simic ed Enrici a completare la difesa. A centrocampo Sounas e Palmiero con Kumi. Palumbo sarà il rifinitore dietro il tandem d'attacco. Nel Catanzaro confermate quasi tutte le anticipazioni della vigilia: nel 3-4-1-2 di Aquilani spazio a Felippe nel trio difensivo.