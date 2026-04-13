Sabato Mantova-Avellino: il settore ospiti è già sold-out Lupi con lo sguardo rivolto alla trentacinquesima giornata di Serie B

Prevendita iniziata alle 10 e terminata in pochi minuti: è già sold-out il settore ospiti del "Danilo Martelli - Pata Stadium" di Mantova, sede della prossima trasferta dell'Avellino, per la gara contro i virgiliani in programma sabato (ore 15). Polverizzati i 936 biglietti a disposizione della tifoseria irpina. I residenti in provincia di Avellino potevano acquistare solo i tagliandi per il settore ospiti e solo se sottoscrittori e in possesso della fidelity card dell'US Avellino. I biglietti per il settore ospiti erano a disposizione anche dei semplici sottoscrittori della fidelity ovunque residenti.

Gli altri dettagli

Per gli altri settori c'è "la vendita dei tagliandi per gli altri settori dello stadio, escluso il settore ospiti, ai soli residenti nella Provincia di Mantova, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Mantova 1911 ovunque residenti" con l'incedibilità del titolo d'ingresso, l'implementazione del servizio di stewarding, il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".