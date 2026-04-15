Avellino: ripartenza verso Mantova, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Sabato (ore 15) al "Martelli" la sfida per la trentacinquesima giornata di Serie B

Ripresa nel pomeriggio di ieri al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino con Daffara che era regolarmente al lavoro nel gruppo portieri con la supervisione del preparatore Visconti. Superato il trauma muscolo dorsale, accusato con decisione alla vigilia di Avellino-Catanzaro, quando però l'estremo difensore biellese era già nella formazione che non avrebbe ottenuto la titolarità. Ballardini aveva già deciso di riproporre Iannarilli tra i pali dal primo minuto. Il portiere di Alatri è risultato decisivo con il gol dell'1-1 e vola verso un finale di campionato da titolare.

Gestione per Simic e Sounas, out Milani e Sgarbi

Milani e Sgarbi restano ai box rispettivamente per il trauma al calcagno sinistro e per la distorsione alla caviglia sinistra. Semplice gestione dei carichi di lavoro in apertura della preparazione per Simic e Sounas con recupero fisico e ripetute lungo il bordocampo mentre il resto del gruppo era impegnato in partitelle a tema. Verso Mantova-Avellino, in programma sabato (ore 15) al "Martelli" Ballardini potrà contare su Izzo. Il difensore ha scontato il turno di squalifica e rientra tra i disponibili. Reale era in tribuna al "Partenio-Lombardi" per Avellino-Catanzaro, ma resta out per la lesione al muscolo soleo di sinistra.