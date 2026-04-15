Ancora al 95', prima Iannarilli, ora Mendes nella nebbia: Catanzaro-Modena 2-2 Volano via due asterischi che erano presenti dalla trentunesima giornata

Il Catanzaro si fa raggiungere per la terza volta consecutiva nei secondi finali, in pieno recupero. Il rigore di Pessina per l'1-1 del Monza al 96', il colpo di testa di Iannarilli per l'1-1 dell'Avellino al 95', il gol di Mendes per il 2-2 del Modena ancora al 95' nel recupero della gara valida per la trentunesima giornata di Serie B. Firma nella nebbia fittissima, calata di minuto in minuto al "Ceravolo" dall'ora di gioco e ben 6 punti che sono volati via nel recupero e che fanno la differenza nel cammino dei calabresi, a quota 55 per il quinto posto e distanti 10 punti dal quarto, occupato dal Palermo. Catanzaro avanti con Pittarello al 6', ripresi da Adorni al 28', di nuovo in vantaggio con Rispoli al 40' e ripresi al 95' da Mendes che conferma il -3 del Modena dai giallorossi. Clicca qui per i risultati e la classifica.

Il tabellino

Serie B

Trentunesima Giornata

Catanzaro-Modena 2-2

Marcatori: 6’ pt Pittarello (C), 28’ pt Adorni (M), 40’ pt Rispoli (C), 50’ st Mendes (M)

Catanzaro: Pigliacelli, Cassandro, Antonini, Fellipe Jack (38’ st Buglio), Favasuli (28’ st Frosinini), Alesi, Pontisso (38’ st Verrengia), Rispoli, Liberali (28’ st Pompetti), Iemmello (9’ st Di Francesco), Pittarello. All. Aquilani. A disp. Marietta, Esteves, Bashi, Nuamah, Oudin, Koffi, Ardizzone

Modena: Pezzolato, Dellavalle, Adorni (1’ st Tonoli), Nieling, Zampano, Massolin, Gerli (33’ st Wiafe), Santoro (17’ st Pyyhtia), Cotali (17’ st Zanimacchia), De Luca, Ambrosino (26’ st Mendes). All. Sottil. A disp. Laidani, Bagheria, Nador, Colpo, Arnaboldi, Imputato

Ammoniti: Cassandro (C), Pontisso (C), Gerli (M)