Avellino, l'ultimo saluto a Codraro: "Nella nostra storia, ciao Stefano" L'omaggio dei tifosi: "I nostri nonni ce l'hanno tramandata a memoria. Miniussi, Codraro, Piaser..."

L'ultimo saluto a Stefano Codraro nella Parrocchia di San Ciro Martire ad Avellino: la città con la tifoseria biancoverde ha reso omaggio al terzino della storica promozione in Serie B nel 1973, la prima nella storia del club irpino. Codraro si trasferì all'ombra del Partenio dal Matera nell'estate 1972 e fu protagonista nel biennio successivo tra la C e la Cadetteria. Maglia e sciarpa sul feretro da parte della dirigenza dell'US Avellino e della Curva Sud Avellino che hanno esposto uno striscione.

"Miniussi, Codraro, Piaser..."

«I nostri nonni ce l'hanno tramandata a memoria. Miniussi, Codraro, Piaser" una pagina della nostra storia: Ciao Stefano»: così la Curva Sud Avellino ha tributato l'omaggio nei funerali citando i primi tre protagonisti della storica formazione biancoverde che centrò per l'US Avellino, per la prima volta, il balzo nella seconda serie nazionale cambiando, di fatto, il percorso del club che avrebbe poi trovato la forza nella stagione 1977/1978 per la promozione in A, vissuta fino al 1988.