"Festa è il buon governo. Tra lui e Nargi scegliamo l'originale, non la copia"

Barone (Lega): Noi in campo con Gianluca Festa candidato sindaco ad Avellino

festa e il buon governo tra lui e nargi scegliamo l originale non la copia
Avellino.  

“Tra l'originale e la copia abbiamo preferito l'originale, Gianluca Festa”. Così il segretari provinciale della Lega, Luigi Barone, commenta la scelta del Carroccio di appoggiare il progetto civico dell'ex primo cittadino, che scalda i motori in vista delle comunali 2026. “Sono due progetti civici, sia quello di Nargi che di Festa, ma Festa rappresenta il buon governo, la città che ha funzionato che è viva, una città in cui i ragazzi restano e non vanno via. Oltre ogni formalismo abbiamo scelto un progetto che è quello migliore per il territorio – spiega Cirelli - . Quella di Festa sarà la nostra coalizione. Un progetto civico in cui saremo presenti in una lista di partito. Festa è stato colui che ha inventato e portato in campo ad Avellino il civismo. Non c'è schieramento di centrodestra ad Avellino, visto che mancheranno i simboli di partito e dunque abbiamo scelto di partecipare al progetto civico che, per noi, rappresenta il meglio per Avellino”. Conclude Barone.

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