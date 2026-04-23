Verso Avellino-Bari, Ballardini: "Alcune pedine in dubbio, sarà un bel test" Il tecnico ha presentato la sfida in programma domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi"

"La squadra arriva bene alla gara, ma abbiamo qualche ragazzo in dubbio. Probabilmente non ci sarà Simic, Missori ha avuto un fastidio alla schiena e forse non ce la farà, Sala si allenerà per la prima volta con la squadra, Insigne ha avuto un fastidio nei giorni scorsi, ma ieri si è allenato con la squadra. Ci sono alcuni aspetti da valutare, ma dobbiamo pensare alla partita e a non fare quanto fatto nella prima parte di gara con il Mantova. Siamo stati lenti, con poca personalità, dovevamo avere più ordine, chiarezza e aggressività. È quanto occorre domani con il Bari": così Davide Ballardini si è espresso verso la prossima sfida dell'Avellino al "Partenio-Lombardi".

"Occorre umiltà e voglia di andare forte"

Ieri l'abbraccio dei tifosi a Mirabella Eclano: "L'emozione è forte perché ti rendi conto dell'affetto, di quanti tifosi ci sono e sono legati profondamente alla squadra e al club. - ha spiegato il tecnico dei lupi - I playoff? Domani sarà un bel test perché, se non mettiamo in campo umiltà e voglia di andare forte, non ti diverti e fai fatica".