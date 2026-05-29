Sabato 13 giugno la seconda edizione di "Dedicato a te" per Angelo Galasso L'intero ricavato della giornata di aggregazione, sport e solidarietà sarà devoluto in beneficenza

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 10, al Giardino dello Sport, in via ad Atripalda ad Avellino, si terrà la seconda edizione di "Dedicato a te" in memoria di Angelo Galasso. L'intero ricavato della giornata di aggregazione, sport e solidarietà, organizzata dal gruppo Black Zone Avellino, sarà devoluto in beneficenza.

Il comunicato

«"Dedicato a te", giunta alla sua seconda edizione, è una giornata di aggregazione, sport e solidarietà in memoria di Angelo Galasso, promossa dal gruppo Black Zone Avellino. Dopo il successo e i bellissimi ricordi dello scorso anno, vogliamo far sì che il ricordo di Angelo sia tramandato in modo forte e partecipato anche quest'anno. Con l'intento di divertirci e lasciare una traccia Ultras nel sociale. L'intero ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto in beneficenza. Saremmo onorati della vostra presenza per ricordare Angelo insieme a noi, sabato 13 giugno, dalle ore 10.00, presso il Giardino dello Sport di Avellino. Con Angelo in fondo al cuore e con la voglia di proseguire nel suo ricordo, vi aspettiamo».