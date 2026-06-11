Avellino: il giusto mix tra fisicità e "fantasia" Nella conferenza stampa di presentazione sono state presentate le linee guida del mercato

Ripartenza dal 4-3 con l'obiettivo della fantasia, termine caro ad Adriano Galliani ed è una fase del Milan in cui al centro della difesa dominava Alessandro Nesta. Il tecnico capitolino ha rilanciato la sfida dalla trequarti in su con il reparto avanzato che era sotto la lente di ingrandimento della dirigenza e della proprietà dell'Avellino sin dall'immediato post-gara di Catanzaro, del turno preliminare playoff e lo è a maggior ragione dopo le parole di Nesta.

Nesta ritrova Izzo dopo Monza

L'ex allenatore del Monza ha certificato l'obiettivo: la squadra irpina dovrà trovare nuove risorse in termini di profondità, verticale e spinta sulle corsie, non solo di forza fisica, ma anche di talento, che dovrà essere messo al centro del progetto tecnico. Nesta ha sottolineato anche il giusto mix tra giovani e "vecchi", definiti integri dal punto di vista fisico e mentale per garantire agli under solidità e gestione dei momenti in gara e lungo il campionato. Al centro della difesa potrà affidarsi ad Armando Izzo. Il capitolino ha ribadito il gran rapporto costruito con il partenopeo nell'avventura in Brianza.