Avellino: è ufficiale il prestito di Martinelli, i dettagli In mattinata il club irpino ha annunciato anche il rinnovo di Iannarilli fino al 2028

È ufficiale il prestito di Tommaso Martinelli all'Avellino. Accordo tra i lupi e la Fiorentina per l'estremo difensore classe 2006, reduce dai 6 mesi in prestito alla Sampdoria con 16 presenze e con ruolo decisivo nella salvezza dei blucerchiati. Nella prima parte della scorsa stagione Martinelli è stato impiegato dai viola in Conference League. In mattinata l'Avellino ha ufficializzato anche il ritorno di Antony Iannarilli fino al 2028.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla A.C.F. Fiorentina, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli. Nato a Bagno a Ripoli il 6 gennaio 2006, il portiere toscano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con cui ha giocato in tutte le formazioni under esordendo in serie A e giocando 3 partite di Conference League. Nella scorsa stagione, a partire da gennaio, ha indossato la maglia della Sampdoria mettendo a referto 16 presenze in serie B. Benvenuto in Irpinia Tommaso".