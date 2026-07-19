Avellino: altre due operazioni definite, focus sulle uscite

In entrata Daniel Fila per l'attacco al pari del terzino destro Emanuele Lulli, poi il focus sul trequartista con l’obiettivo, nel finale della sessione estiva, di aggiungere un ulteriore difensore andando oltre le coppie già definite per il pacchetto arretrato: il mercato dell’Avellino ha preso forma e dovrà trovare il giusto equilibrio con le uscite, alcune già strutturate con club di Serie C.
L'evoluzione della rosa
* Russo calciatore bandiera
Portieri
Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)
Difensori
Cancellotti (2027), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto)
Centrocampisti
Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Di Maggio (2030), Maisto (2027)
Attaccanti
Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Biasci (2028), Pandolfi (2029)
Rientranti dai prestiti
Cagnano (2027), Tribuzzi (2028), Toscano (2027), Todisco (2027), Cancellieri (2027), Panico (2027), Manzi (2027), Mutanda (2027), Maisto (2027), Arzillo (2027), Di Paola (2027)
Ceduti in prestito
D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, in prestito al Giugliano)