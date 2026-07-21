Avellino: visite mediche per Fila, Patierno e Manzi Dopo l'arrivo nel tardo pomeriggio di ieri, nuova tappa per il nativo di Brno

In casa Avellino visite mediche per Daniel Fila, ma anche per Cosimo Patierno e Claudio Manzi dopo quelle sostenute da Roberto Insigne nelle scorse ore. Arrivo alle 8.30 per l'attaccante e il difensore, che sono fuori dal progetto tecnico, ma che si alleneranno con l'Avellino nel ritiro di Rivisondoli. Alle 10 Fila ha determinato il secondo passo nell'avventura in biancoverde dopo l'ingresso nella serata di ieri da Napoli. La punta di Brno ha svolto le visite mediche ed è pronto per Rivisondoli, dove si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni di squadra.

Pronti gli accordi con due under

Nel frattempo hanno preso forma le durate contrattuali per due under. Filippo Scotti si legherà all'Avellino con un triennale (30 giugno 2029), Mattia Della Rocca firmerà un quadriennale (30 giugno 2030). Per la fascia destra c'è sempre l'attesa legata all'operazione con la Roma per Emanuele Lulli.