Il calendario di Serie B: ecco i criteri e le date Nelle prossime ore la definizione del cammino dell'Avellino nella prossima stagione

Domani, con un evento che inizierà alle 18, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli, sarà presentato il calendario di Serie B 2026/2027. Ecco i criteri inseriti nel software per il sorteggio.

Le date della prossima stagione

Prima giornata: 22 agosto 2026 (open day il 21 agosto)

Pause nazionali: dal 21/09 al 6/10, dal 9/11 al 17/11, dal 22/03 al 30/03

Turni infrasettimanali: 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre e 2 marzo

Turno natalizio: 27 dicembre 2026

Sosta invernale: dal 28 dicembre all’8 gennaio

Ultima giornata: 14-16 maggio

I criteri nel software per il calendario

"Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club. La compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco.

Per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento fra i calendari dei tornei, si è cercato di garantire la migliore alternanza possibile. Per garantire che i criteri precedentemente indicati siano tutelati nella migliore forma possibile, potrebbero essere presenti all’interno del calendario non più di tre "doppiette" (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone: nell’eventuale presenza di tre "doppiette" per squadra per girone, le stesse non potranno essere tutte in casa o tutte in trasferta.

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 8 incontri. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte. Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2025/2026 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2026/2027. Relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2025/2026 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2026/2027.

Nella prima giornata non si incontreranno fra di loro le quattro neopromosse dalla Serie C Sky Wifi e, sempre fra di loro, le tre retrocesse dalla Serie A Enilive. Chi ha giocato fuori casa la prima giornata del campionato Serie BKT 2025/2026 giocherà in casa la prima giornata della 2026/2027 salvo richieste specifiche dei club. Chi ha giocato fuori casa l’ultima giornata del campionato Serie BKT 2025/2026 giocherà in casa l’ultima giornata della 2026/2027. Nei turni infrasettimanali non sono previste gare che presentano i profili di rischio più elevati sotto l’aspetto dell’ordine pubblico, tra le squadre segnalate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive".