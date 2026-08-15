Monza-Avellino 3-0, Nesta: "Serata storta, testa subito al campionato" il tecnico: "Impatto negativo e ci siamo appiattiti subito. È mancata un po' di personalità"

"Per tutta l'estate abbiamo fatto il nostro gioco, invece stasera niente. Abbiamo avuto un impatto negativo e ci siamo appiattiti. Non me l'aspettavo, pensavo che potessimo fare una gara diversa, dobbiamo comprendere il motivo di quanto avvenuto. La squadra ha reso meno rispetto ad altre gare": Alessandro Nesta non cerca alibi, non richiama alla differenza di categoria o ad altri aspetti per il commento del ko dell'Avellino a Monza in Coppa Italia (3-0).

"Avrei dovuto sostituire tutti, anche l'allenatore..."

"Dopo il primo tempo avrei dovuto cambiare tutti, in primis l'allenatore. - ha spiegato il tecnico capitolino - Ho sostituito gli attaccanti, poi anche Simic che era stanco. La squadra non girava, è mancata un po' di personalità, può starci la gara storta, ma dobbiamo lavorare affinché prove di questo tipo non si ripetano. Preoccupato? No, ma ho visto un lato che non conoscevo. Siamo stati fragili, abbiamo perso dopo pochi minuti e dobbiamo capire i motivi. Ora testa al campionato con l'obiettivo di regalarci subito una soddisfazione e regalarla ai nostri tifosi, eccezionali. Ci hanno incitato per tutta la gara nonostante il passivo".