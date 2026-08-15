Avellino Basket: Giovanni Roca è il nuovo addetto agli arbitri Il club irpino: "Siamo felici di accoglierlo nella famiglia biancoverde"

Giovanni Roca è il nuovo addetto agli arbitri dell'Halley Campania Avellino Basket. Annuncio sui canali ufficiali social da parte della società irpina con l'ingresso dell'avellinese, arbitro di livello nazionale, promosso nel 2023 per la Serie A2.

Il comunicato ufficiale del club irpino

"Un nuovo ingresso nello staff biancoverde. L'Halley Campania Avellino Basket dà il benvenuto a Giovanni Roca, nuovo Addetto agli Arbitri per la stagione 2026/2027. Arbitro di livello nazionale, Giovanni ha costruito negli anni un percorso di grande crescita che lo ha portato, nel 2023, alla promozione nel campionato di Serie A2 Maschile, dopo essersi distinto per rendimento e continuità nelle stagioni di Serie B. Un traguardo che testimonia la sua preparazione, la professionalità e l'impegno costante nel mondo della pallacanestro. Siamo felici di accoglierlo nella famiglia biancoverde e gli auguriamo buon lavoro per questa nuova esperienza. Benvenuto, Giovanni".