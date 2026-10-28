Avellino-Pisa: i dettagli per la prevendita biglietti Domenica (ore 15) la gara contro i toscani per i lupi al "Partenio-Lombardi"

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato "che, con prelazione per i possessori di Branco Card, partirà mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 15:30, la prevendita in vista del match tra Avellino e Pisa che verrà disputato domenica 1 novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio - Lombardi di Avellino e valido per la decima giornata del campionato di Serie BKT".

Il comunicato del club

Fase di prelazione dedicata ai possessori della Branco Card - Coloro i quali non hanno sottoscritto l’abbonamento e hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto nella giornata di mercoledì 28 ottobre a partire dalle ore 15:30. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card.

Vendita libera - Sarà attiva dalle ore 15:30 di giovedì 29 ottobre 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012): 22 euro

Ridotti - I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1961), Ragazzi (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011), Donne. I bambini nati dal 2021 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive - Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio - Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come acquistare i biglietti - È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Pisa online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari biglietteria - La biglietteria dello Stadio “Partenio - Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 28 ottobre: dalle ore 15.30 alle ore 19 - solo prelazione possessori Branco Card; giovedì 29 ottobre: dalle ore 15.30 alle ore 19; venerdì 30 e sabato 31 ottobre: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00; domenica 1 novembre (giorno gara Avellino - Pisa): dalle ore 09:30 ad inizio partita.

Branco Card - Durante la fase di prevendita dedicata alla gara Avellino-Pisa sarà possibile sottoscrivere la Branco Card negli orari di apertura della biglietteria dello Stadio (il giorno gara il servizio sarà sospeso 2 ore prima dell’inizio dell’evento)".