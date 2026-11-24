È la vigilia di Cremonese-Avellino: come ripartono i lupi verso lo "Zini" Domani (ore 19) la sfida tra i grigiorossi e i biancoverdi nel turno infrasettimanale

Domani a Cremona, lunedì a Catanzaro: due trasferte consecutive e ravvicinate con l’Avellino chiamato allo step definitivo. La vittoria con il Mantova garantisce minor pressione, ma allo stesso tempo Nesta e Cheddira, nel post-gara di domenica, non hanno nascosto la necessità di una risposta da vero gruppo in campo esterno nell’evoluzione stagionale, al netto di un cammino già da tre pareggi consecutivi, tutti 1-1, in trasferta. Proprio la conferma dell'imbattibilità può essere il tassello giusto nel percorso per i lupi nella fase del torneo.

Conferma delle indisponibilità verso Cremona

Presumibile conferma delle assenze: niente recupero per Iannarilli, Simic, Di Maggio e Favilli. Si vola verso la formazione titolare proposta con il Mantova con Sounas e Biasci primi cambi tra centrocampo e attacco. Il turnover potrebbe tornare in gioco davvero verso la trasferta del "Ceravolo". Nonostante il turno infrasettimanale, l'appendice della quattordicesima giornata sarà solo di lunedì sera con qualche ore extra, quindi, nel recupero per l'Avellino.