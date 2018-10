Virtus basket Ariano: si parte per una nuova avventura Venerdì la presentazione ufficiale ad Ariano

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ha organizzato per venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 19,30, presso il Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto, la presentazione ufficiale della squadra femminile Virtus basket Ariano, edizione 2018/2019, che partecipa al Campionato di serie B.

L’Augurio ed un forte “in bocca al lupo” per una stagione piena di soddisfazioni alla squadra, ai dirigenti, allo staff tecnico/societario, al main-sponsor – Farmacia del Tricolle, che ha fortemente creduto in questo straordinario progetto locale.

Appuntamento per sostenere la squadra nella prima partita casalinga che si terrà domenica 21 ottobre alle ore 18,30 presso il Palazzetto dello Sport contro il Basket Marigliano Napoli.

Redazione Av