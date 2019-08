San Tommaso, questa sera la presentazione della squadra Appuntamento alle 20,30, nel rione avellinese: sarà festa per il club neo-promosso in Serie D

Questa sera, alle ore 20,30, in occasione della festa patronale di Sant’Alfonso Maria De Liguori, l’A.C.D. San Tommaso Calcio presenterà ufficialmente la sua prima squadra, che nella prossima stagione affronterà il campionato di Serie D.

Per la comunità locale e la città sarà l'occasione per dimostrare per l’ennesima volta l’amore, l’affetto e la vicinanza verso l’intera famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio, che ha bisogno del sostegno di tutti in vista di una sfida difficile e affascinante.

La società, nella persona del presidente Marco Cucciniello, ha invitato tutti a partecipare. Sarà una serata importante per il San Tommaso Calcio e per tutto il rione.

Fonte e foto: santommasocalcio.it