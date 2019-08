San Tommaso, mercoledì nuova amichevole a Pratola Serra Comunicato ufficiale dei grifoni, che proseguono il proprio precampionato

Nuova sgambatura per l'A.C.D. San Tommaso Calcio, che dopo l'1-1 dello scorso sabato contro la Primavera del Benevento, tornerà in campo mercoledì 7 agosto, alle 16,30, allo stadio "Modestino De Cicco" di Pratola Serra, per un test contro l’Equipe Sannio. Sarà la terza amichevole precampionato per l'undici allenato dal tecnico Liquidato.

Foto: pagina facebook A.C.D. San Tommaso