San Tommaso, Festa dà l'esempio abbonandosi Il sindaco di Avellino ha sottoscritto la tessera per assistere alle gare dei grifoni in Serie D

Come promesso durante la presentazione della nuova sede sociale, il sindaco Gianluca Festa ha sottoscritto l’abbonamento per vivere insieme ai grifoni la stagione sportiva 2019/2020; la prima, storica, del San Tommaso Calcio in Serie D.

Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio, nella persona del presidente Marco Cucciniello, che ha consegnato la tessera annuale tra le mani della fascia tricolore del capoluogo irpino, ha inteso ringraziare calorosamente, con un comunicato ufficiale, il primo cittadino per la sottoscrizione dell’abbonamento e colto l'occasione per ricordare che è possibile abbonarsi presso la sede sociale in via Italo de Feo 46/47, sottolineando, infine, l’importanza di sentire vicino il rione e tutta la città di Avellino all'alba della prima avventura in Serie D.