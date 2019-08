San Tommaso, sabato test con la Primavera della Juve Stabia Appuntamento, alle 17, a Pratola Serra dopo la goleada (13-0) contro l'Equipe Sannio

Quarto test precampionato calendarizzato per l’A.C.D. San Tommaso Calcio: sabato, alle 17, allo stadio "Modestino De Cicco" di Pratola Serra, i grifoni di mister Stefano Liquidato, reduci dal successo per 13-0 sull'Equipe Sannio, sfideranno in l’amichevole la formazione Primavera della Juve Stabia.

Foto: santommasocalcio.it