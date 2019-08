San Tommaso, domani la compilazione del calendario I grifoni, inseriti nel girone I, conosceranno il proprio cammino alle 14

Dopo i gironi è arrivato il momento di conoscere anche i calendari della Serie D 2019/2020: l'appuntamento è per domani alle 14. In attesa che si giochi il preliminare (il 18 agosto alle ore 16), il Dipartimento Interregionale ha reso noto inoltre gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia in programma domenica 25 agosto. In questa fase entreranno in gioco le 47 vincenti del turno precedente e le 63 società aventi diritto, ad esclusione delle nove partecipanti alla Coppa Italia della Lega Serie A (Sanremese, Adriese, Cavenago Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Città di Fasano, Turris).

Fonte: LND.