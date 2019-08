San Tommaso, ecco il calendario: prima trasferta a Palermo Debutto casalingo: subito derby per i grifoni, che da oggi conoscono il proprio cammino in Serie D

Il San Tommaso farà il suo esordio in Serie D tra le mura amiche, contro il Savoia, il prossimo primo settembre e giocherà la sua prima, storica, partita in trasferta in LND al "Renzo Barbera", contro il Palermo. Una partenza super per i grifoni, inseriti nel girone I, che hanno da poco conosciuto il loro cammino nella stagione 2019/2020.

Si inzia, dunque, il primo settembre con calcio d'inizio alle 15 per arrivare al 3 maggio con l’ultima di campionato (San Tommaso - Corigliano Calabro, ndr). Il girone d’andata terminerà il 22 dicembre 2019, mentre quello di ritorno scatterà il 5 gennaio 2020.

Oltre alla sosta per le festività natalizie, la Serie D si fermerà anche il 15 marzo prossimo per gli impegni della Rappresentativa di mister Giannichedda alla Viareggio Cup.

Previsti cinque turni infrasettimanali: 11 settembre, 30 ottobre, 15 gennaio e 4 marzo per i soli gironi B e C, mentre il 9 aprile saranno tutti a scendere in campo nel turno pre-pasquale.

Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle 15, dal 27 ottobre prenderanno, invece, il via alle 14,30, per poi tornare alle 15 dal 29 marzo 2019. Dal 10 maggio, quando inizierà la post-season, si passerà alle 16.

Il cammino di San Tommaso:

Prima giornata: San Tommaso - Savoia;

Seconda giornata: Palermo - San Tommaso;

Terza giornata: San Tommaso - ACR Messina;

Quarta giornata: Giugliano - San Tommaso;

Quinta giornata: San Tommaso - Troina;

Sesta giornata: Città di Acireale - San Tommaso;

Settima giornata: San Tommaso - Palmese;

Ottava giornata: Castrovillari - San Tommaso;

Nona giornata: Marina di Ragusa - San Tommaso;

Decima giornata: San Tommaso - Marsala;

Undicesima giornata: Cittanovese - San Tommaso;

Dodicesima giornata: San Tommaso - Roccella;

Tredicesima giornata: Licata - San Tommaso;

Quattordicesima giornata: San Tommaso - F.C. Messina;

Quindicesima giornata: Biancavilla - San Tommaso;

Sedicesima giornata: San Tommaso - Nola;

Diciassettesima giornata: Corigliano Calabro - San Tommaso.