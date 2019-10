San Tommaso, Cucciniello: "Fiduciosi per il Partenio" Domani vertice in Comune con l'U.S. Avellino per l'utilizzo della struttura

Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Marina di Ragusa, il San Tommaso si prepara ad affrontare la decima giornata del girone I di Serie D, contro il Marsala. Fuori dal campo, prosegue il lavoro della società per la questione relativa allo stadio. Dopo l'invio della PEC attraverso cui la società ha richiesto l'utilizzo del "Partenio-Lombardi", è la vigilia di un cruciale incontro in Comune a cui prenderà parte anche l'Avellino Calcio.

Raggiunto telefonicamente da Ottopagine.it, il direttore generale Annino Cucciniello ha fatto il punto della situazione, dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Direttore, domani si terrà l'atteso vertice con il Comune e l'U.S. Avellino per il "Partenio-Lombardi". Che vi aspettate dall'incontro?

“Per noi è già una grossa soddisfazione aver ottenuto l'incontro con il Comune e con l'Avellino Calcio per provare a risolvere i problemi legati al nostro campo di gioco. Non so cosa aspettarmi. Spero in una proficua collaborazione, improntata sul rispetto e sul tener conto delle esigenze di entrambe le società. A oggi ci troviamo senza struttura e non è semplice fare calcio a questi livelli senza una dimora fissa. Nel caso in cui dovessimo raggiungere un accordo, saremmo pressoché pronti per tornare a giocare al Partenio, ma, ovviamente, la prossima partita casalinga, per motivi organizzativi, la giocheremo a Montemiletto."

Match all'ultimo respiro con il Marina di Ragusa, che vi ha fruttato il primo punto stagionale in trasferta. Il miglior viatico per prepararsi alla prossima partita...

“I risultati aiutano a lavorare durante la settimana in modo tranquillo e rilassato. Contro il Marina di Ragusa era fondamentale non perdere. Siamo felici di aver pareggiato, anche se nella prima frazione meritavamo un risultato diverso dallo 0-0, con la traversa colpita da Alleruzzo e tre occasioni limpide con Tedesco, Branicki e Sabatino. Nonostante tutto, è stato un risultato importante anche per muovere la classifica, per noi che dobbiamo conquistare la salvezza. Domenica ci aspettiamo una buona gara. Al di là del bel gioco conta il risultato.”

Foto: pagina Facebook ufficiale A.C.D. San Tommaso.