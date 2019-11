Cittanovese - San Tommaso, Liquidato: "Vale la salvezza" L'allenatore dei grifoni: "Sfida cruciale. Impegni ravvicinati? Pronti a gestire la rosa"

Dopo il rinvio del match contro il Marsala, che sarà recuperato mercoledì 20 novembre (ore 14,30), il San Tommaso affronterà domani, alle 14,30, allo stadio Santa Maria, la Cittanovese. A presentare il match valido per l'undicesima giornata del girone I di Serie D, il mister dei grifoni, Stefano Liquidato: “Domenica scorsa tutti abbiamo visto le condizioni del campo di Montemiletto e questo ha fatto si che slittasse la gara contro il Marsala. Un rinvio non sempre è un fattore positivo. Ci siamo riuniti martedì per cominciare un'altra settimana importante; per prepararci alla gara di domani, che vale la salvezza. Giocheremo contro un'ottima squadra, che ha fermato avversari importanti. Con grande umiltà, consapevoli delle nostra forza andremo a giocare questa sorta di spareggio molto importante. Sono quindici giorni che non giochiamo, ieri abbiamo fatto una partita amichevole con una rappresentativa locale e la squadra ha risposto bene, abbiamo affrontato questa sosta, causata dal maltempo, nel modogiusto. Per me sono tutti scontri diretti, le squadre che stanno sopra di noi in classifica meritano la loro posizione. Affronteremo tre partite in una settimana gestendo la rosa a tutto tondo, fortunatamente in questo momento abbiamo recuperato la maggior parte dei calciatori che avevamo fuori. Cercheremo di fare un turnover che coinvolgerà la maggior parte della rosa, sperando di fare bene. Vedremo di partita in partita,chi partirà titolare o dalla panchina, ma lo scontro importante è quello di domani. Il cambio dell'allenatore darà qualcosa in più alla Cittanovese, in termini di voglia di dimostrare. Sicuramente vorranno muovere la classifica, ma noi dobbiamo stare sul pezzo e fare la nostra gara, cercando di raggiungere i nostri obiettivi.”

Clicca qui per vedere il video integrale della conferenza stampa del tecnico Stefano Liquidato alla vigilia di Cittanovese - San Tommaso (video tratto dalla pagina facebook dell'A.C.D. San Tommaso).

Foto: pagina Facebook A.C.D. San Tommaso