San Tommaso, Liquidato: "Troppi errori, così non va" Il tecnico dei grifoni: "La Cittanovese ha meritato di vincere, subiamo troppi gol evitabili"

Dopo il k.o. (3-1) al "Santa Maria" di Cittanova, parola al tecnico del San Tommaso, Stefano Liquidato: “Ultimamente, ci sta capitando di tutto. Avevamo approcciato bene la gara attaccando sempre alti, ma dopo quattro minuti, a causa di un nostro errore, abbiamo subìto il primo gol. Dopo qualche minuto è arrivato anche il secondo, che ci ha tagliato le gambe. Abbiamo provato a riaprire la partita, siamo riusciti ad accorciare le distanze nella prima frazione di gioco. Nella ripresa non siamo entrati in campo con la giusta mentalità e la Cittanovese ha trovato un altro gol che ha chiuso la gara. Bisogna lavorare sull’attenzione, ma anche su tante altre cose. È chiaro che qualcosa non va. Siamo la peggior difesa del campionato e questa cosa non va assolutamente bene. Prendiamo gol su situazioni che studiamo in allenamento, non è possibile affrontare fuori casa un match importante e subire due gol che avremmo potuto evitare. La vittoria della Cittanovese è meritata.”