Il San Tommaso si risolleva: battuto 2-1 il Marsala I grifoni sbagliano un rigore, vanno al riposo sotto di un gol, ma rimontano nella ripresa

Dopo due sconfitte consecutive, il San Tommaso torna a vincere. Al "Fina" di Montemiletto, battuto 2-1 il Marsala nella gara valida per il recupero della decima giornata del girone I di Serie D, non disputata lo scorso 3 novembre a causa del maltempo. Al 37' i grifoni hanno sbagliato un calcio di rigore, calciato da Russo e parato da Tedesco. Dopo due minuti uk vantaggio degli ospiti con Padulano, che ha mandato le squadre al riposo sul parziale di 0-1. Il San Tommaso, bravo a non lasciarsi abbattere psicologicamente dal finale beffa della prima frazione di gioco, firma rimonta e sorpasso nella ripesa: pareggi di Alleruzzo (50') e gol vittoria proprio di Tedesco, che si riscatta andando a bersaglio a otto giri di lancette dal novantesimo.

Il tabellino.

San Tommaso – Marsala 2-1

Marcatori: pt 39' Padulano; st 5' Alleruzzo, 37' Tedesco,

San Tommaso: Casolare, Lambiase, Varricchio, Cucciniello, Gambuzza, Colarusso, Alleruzzo, Camara, Boubacar (32' st Cuomo), Tedesco, Sabatino (40' st Massaro). A disp.: Pezzella, Squillante, Falivene, Tiberio, Acampora, Maranzino, Incantasciato. All.: Stefano Liquidato.

Marsala: Russo, Monteleone, Pucci (30' st Rizzo), Balistreri, Padulano (25' st Maiorano), Montuori, Ferchichi, Scalisi, Lauria (16' st Lorefice), Manfrè, Lavardera. A disp.: Giordano, Lo Iacono, Erbini, Romeo, Di Chiara, Ogbebor. All.: Vincenzo Giannusa.

Arbitro: Carlo Palumbo della sezione di Bari. Assistenti: Mirko Bartoluccio della sezione di Vibo Valentia e Marco Di Bartolomeo della sezione di Campobasso.

Note: pt 37' rigore San Tommaso, parata di Russo su Tedesco. Ammoniti: Balistreri, Scalisi, Boubacar, Camara.

Foto: pagina Facebook A.C.D. San Tommaso