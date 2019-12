San Tommaso, rigettato il ricorso del Marsala La nota ufficiale dei grifoni dopo il respingimento del ricorso per l'impiego di Colarusso

Il giudice sportivo della LN, ha respinto il ricorso del Marsala avverso l'impiego di Marco Colarusso in occasione del match vinto per 2-1 dai grifoni lo scorso 20 novembre. I grifoni hanno commentato la decisione attraverso il seguente comunicato ufficiale: “L’A.C.D. San Tommaso Calcio, sicuro dell’esito positivo, reputa definitivamente chiusa la vicenda. Il presidente Marco Cucciniello, coglie quindi l’occasione per ringraziare e rinnovare la massima fiducia nei confronti del segretario generale della società, Giuseppe Guerriero, certo della sua professionalità e con la consapevolezza che questa società, e tutti i membri che ne fanno parte, lavoreranno sempre secondo il rispetto delle regole e delle normative vigenti.”