Corigliano - San Tommaso sospesa a causa del maltempo La partita è durata solo un tempo. Nuovo tecnico: si attende l'annuncio ufficiale di La Cava

È stata sospesa a causa del maltempo la gara tra Corigliano Calabro e San Tommaso. Il match, valido per la diciassettesima giornata di Serie D (girone I), è stato interrotto sullo 0-0 al termine della prima frazione di gioco. In attesa di comunicazioni da parte della Lega relative al recupero della partita, i grifoni si apprestano ad annunciare, nelle prossime ore, il nuovo allenatore Sergio La Cava, che era sugli spalti del “Città di Corigliano” per assistere al match insieme al suo vice Eduardo Gargiulo.

Il tabellino.

Corigliano Calabro - San Tommaso 0-0

Corigliano Calabro: D’aquino, Infusino, Capuozzo, Esposito, Colombatti, Strumbo, Maniscalchi, Cosenza, Talamo, Catalano, Khouasa. A disp.: Lacagnina, La Gamba, Buccino, Bianco, Cito, Cenci, Leonardi, Schena, Mastrota. All: De Sanzo.

San Tommaso: Landi, Savarise, Lambiase, Cucciniello, Pagano, Mannone, Alleruzzo, Madonna, Massaro, Branicki, Sabatino. A disp.: Pezzella, Zollo, Moffa, Stoia, Colucci, Tedeschi, Castro, Tiberio, Varricchio. All.: Cucciniello.

Arbitro: Francesco Cusumano della sezione di Caltanissetta. Assistenti: Francesco Davide Bonaccorso della sezione di Catania e Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: Gara sospesa alla fine del primo tempo per impraticabilità del terreno di gioco.