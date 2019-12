Gli auguri del San Tommaso, in attesa di un venerdì cruciale Post sulla pagina facebook dei grifoni agli sgoccioli di un 2019 che resterà nella storia

In attesa dell'incontro decisivo con Sergio La Cava, in programma nella giornata di venerdì, per definire se ci siano i margini per raggiungere un'intesa propedeutica ad affidargli la panchina della prima squadra, l'A.C.D. San Tommaso ha postato sulla propria pagina facebook un messaggio di auguri per i suoi i tifosi ed i tanti simpatizzanti, che hanno seguito con entusiasmo la cavalcata trionfale dall'Eccellenza alla Serie D dei grifoni ed auspicano che il 2020 possa regalare alla formazione del capoluogo irpino la tanto agognata permanenza in categoria: "Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso, dal presidente Marco Cucciniello, ai dirigenti, ai calciatori e ai tesserati tutti augurano un buon natale a tutti i propri tifosi e appassionati. Un Natale pieno di gioia e felicità circondato dall’affetto delle persone più care! Auguri!" si legge nel post pubblicato sul popolare social netword. Il 5 gennaio, con Savoia - San Tommaso, via al ritorno del girone I di Serie D: all'andata finì 1-1. Adesso è, però, il momento di ricaricare le batterie e festeggiare. Non solo il Natale, ma anche un 2019 che farà in ogni caso, per sempre, rima con storia.