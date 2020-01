San Tommaso, Liquidato: "Iniziamo un nuovo campionato" Verso Savoia San Tommaso in programma domenica alle 15 a Torre Annunziata

Terminata la sosta natalizia, riprende il campionato per il San Tommaso, che si prepara a scendere in campo domenica contro il Savoia, (la gara è valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie D, girone I). A scandire l’attesa del match è mister Stefano Liquidato, che ha ripreso la gestione tecnica dei grifoni dopo le dimissioni dello scorso 18 dicembre. In conferenza stampa, l'allenatore irpino ha presentato la gara contro gli attuali secondi in classifica: “Dopo la gara contro il Nola, io e il presidente Cucciniello abbiamo parlato e, di comune accordo, abbiamo provato a dare una scossa a questa squadra, mettendo in atto la cosa più giusta da fare in quel momento per il bene di questa famiglia. Il 27 dicembre, il presidente mi ha portato di nuovo al comando di questa squadra. Dobbiamo lavorare tanto, la situazione in classifica non è per niente positiva e dobbiamo quindi arrampicarci. Le prossime cinque giornate di campionato non sono facili, ma la mia forza è vedere i miei ragazzi allenarsi a mille. Ora dobbiamo tutti tirare un po’ la cinghia, magari se la società mettesse a disposizione qualche altro giocatore sarebbe meglio, ma anche se non dovesse esserci l'occasione, daremo comunque il massimo. Sono tutte squadre in forma, tutte sopra di noi. Il Savoia è una squadra fatta per vincere il campionato, conosciamo la pericolosità della trasferta, ma dobbiamo andare a giocare mentalmente sciolti. Sarà una gara che partirà sicuramente in salita. Sono andato via quando il mercato era ancora aperto e non abbiamo fatto ciò che era in preventivo. Ora c’è il mercato degli svincolati e una finestra dei professionisti. Mi aspetto una punta, che è sempre stato il nostro deficit. Fin ora abbiamo avuto solo Branicki e in tante situazioni ci siamo dovuti arrangiare. Comunque prendere uno svincolato non è facile, per rimetterlo in carreggiata ci vuole tempo. Spero che la società trovi qualche giovane speranza che ci aiuti ad affrontare questa salita. Ci troviamo in una situazione in cui ci siamo messi, non ci siamo trovati. Posso dire che abbiamo avuto dei problemi societari che fortunatamente adesso abbiamo risolto, quindi siamo nelle condizioni di ricominciare. La società, prima che io andassi via, voleva portare in squadra Gennaro Esposito, che ringrazio pubblicamente per essere venuto da noi a trattare senza trovare però l'accordo. Deve iniziare per il San Tommaso un nuovo campionato. Sarà un percorso duro, ma la squadra deve avere fame. Per la gara di domenica c’è ancora qualche defezione, aspettiamo domattina per mettere a posto qualche giocatore che potrebbe darci una mano importante. Dobbiamo avere carattere e personalità, io continuerò a lavorare con il sorriso per incoraggiare i miei ragazzi a fare sempre di più".