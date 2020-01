San Tommaso ko a Torre Annunziata: il Savoia vince 2-0 Decisivi Poziello e Guastamacchia. Domenica è in programma San Tommaso - Palermo

È terminata con il risultato di 2-0, allo "Alfredo Giraud", la gara tra Savoia e San Tommaso, valida per la diciottesima giornata di Serie D - girone I. A fissare il risultato, le reti di Poziello e Guastamacchia. Con la gara da recuperare contro il Corigliano, i grifoni trovano la settima sconfitta esterna in campionato. Conferma della quota 12 in classifica e domenica sarà la capolista Palermo a fare visita al San Tommaso.

Il tabellino.

Savoia - San Tommaso 2-0

Marcatori: pt 32’ Poziello; st 26’ Guastamacchia.

Savoia: Coppola, Poziello, Cerone (57' Orlando), Gatto, Guastamacchia, Osuji (81' Chironi), Dionisi (88' Scalzone), Rondinella, Tascone, Bozzaotre (75' Scognamiglio), Diakitè (62' De Vena). A disp.: Prudente, Orlando, Luciani, Mancini, Paudice. All.: Parlato Carmine.

San Tommaso: Landi, Lambiase, Madonna, Colarusso, Mannone, Pagano, Alleruzzo (85' Cucciniello), Castro (77' Raiola), Sabatino (77' Gaglione), Stoia, Massaro. A disp.: Dose, Tizio, Zollo, Moffa, Colucci, Salvarise. All.: Liquidato Stefano.

Arbitro: Raimondo Borriello della sezione di Arezzo. Assistenti: Giuseppe Lipari dalla sezione di Brescia e Vittorio Consonni dalla sezione di Treviglio.

Note: Recupero: pt 1'; st 4'.

Foto: pagina ufficiale Facebook ACD San Tommaso