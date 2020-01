San Tommaso - Palermo, un altro spot per il calcio I tifosi dei grifoni e dei rosanero fianco a fianco in tribuna al "De Cicco" di Pratola Serra

Un (altro) spot per il calcio. Un'impresa sportiva. San Tommaso - Palermo, valida per la diciannovesima giornata del girone I di Serie D, è stata questo e molto altro. All'andata i diecimila del “Renzo Barbera” tributarono un lungo applauso alla matricola del capoluogo irpino e l'accoglienza al ritorno è stata degna dell'ospitalità ricevuta. Scambio di targhe e medaglie prima dell'inizio della partita e grande sportività sugli spalti con i tifosi ad assistere, insieme, al match. Sugli spalti del “De Cicco” di Pratola Serra, gremiti in ogni ordine di posto, anche il tecnico dell'Avellino Ezio Capuano e una delegazione biancoverde. I presenti hanno assistito a una gara vibrante: 0-0 al termine del primo tempo; pronti, via, e gol di Langella nella ripresa prima dell'esplosione di gioia avellinese grazie ad Alleruzzo a cinque giri di lancette dal novantesimo per l'1-1 finale. Al termine della sfida, maschia sul rettangolo di gioco, tra contatti duri e un cartellino rosso per Vaccaro negli ultimi minuti del tempo regolamentare, i supporter rosanero, che hanno incitato la squadra senza sosta, hanno salutato i ragazzi del San Tommaso scrivendo un'altra splendida pagina di sport. Felici per quanto visto dentro e fuori dal campo il direttore generale del San Tommaso, Annino Cucciniello e il sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero, che ha contribuito a regalare alla sua comunità una giornata che verrà ricordata nel corso degli anni.