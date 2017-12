Scandone, occasione da non perdere: assalto all'Orlandina Alle 20:30 la palla a due del match valido per la dodicesima giornata di Serie A

di Marco Festa

Si scrive Sidigas Avellino – Betaland Capo d'Orlando, si legge occasione da non perdere. Alle 20:30 tocca alla Scandone scendere in campo per chiudere il quadro delle gare valide per la dodicesima giornata di Serie A, con uno stimolo in più: gli scenari delineatisi in attesa di affrontare i siciliani sui legni amici del PalaDelMauro sono a dir poco vantaggiosi. I lupi, per effetto della vittoria per 74-71 dell'Emporio Armani Milano nel derby contro la capolista Germani Basket Brescia, hanno infatti la possibilità, centrando un successo, di ridurre a due sole lunghezze il ritardo dal primo posto ed incrementare a sei punti il vantaggio sul nono mettendo dunque più di una semplice ipoteca sulla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Per riuscire nell'intento occorrerà dimostrarsi ancora una volta più forti degli infortuni, nel caso specifico del nuovo forfait al quale sarà costretto Wells, alle prese con le ultime fasi del recupero dallo stiramento al quadricipite femorale rimediato prima della trasferta di Cremona. A tenere alta l'attenzione dei suoi, alla vigilia, ci ha pensato coach Stefano Sacripanti: "È una partita importante: mancano 4 gare al giro di boa ed è stimolante per noi sapere che stiamo lottando, insieme ad altre 4 squadre, per definire la classifica del girone di andata." Chiudere al meglio il 2017 è l'imperativo per arrivare di slancio al primo impegno del 2018 che coinciderà con l'impegno del 2 gennaio al PalaSerradimigni, contro Sassari. Ma ora sotto con l'Orlandina. Step by step con la spinta del torcida biancoverde.

Foto: Enrico Coppola