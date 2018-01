Scandone verso Sassari. Lupi in lutto per la morte di Forte Domani la sfida di Sassari presentata da coach Sacripanti

La Sidigas Avellino saluta la fine del 2017 e l'arrivo del nuovo anno anche con una triste notizia arrivata ieri sera dalla Francia. L'ex playmaker della Scandone, Frederic Forte, giocatore biancoverde nella stagione 2003/2004, è scomparso ieri all'età di 48 anni. "La Sidigas Scandone Avellino partecipa al lutto che colpito il basket europeo e si addolora per la scomparsa del presidente del Limoges, Frederic Forte. - questa la nota della Sidigas diramata in mattinata - L’ Amministratore Delegato, il Presidente, i soci del Consiglio di Amministrazione insieme allo staff dirigenziale e tecnico della società, si stringono intorno al dolore della famiglia Forte, colpita dal tremendo lutto".

I lupi si avvicinano alla trasferta di Sassari. Domani sera la sfida al PalaSerradimigni presentata così da coach Stefano Sacripanti: "Quella del 2 gennaio sarà una bella sfida di basket, che rappresenterà per noi, dopo una serie di nostre prestazioni solide e concrete, un esame molto impegnativo e stimolante. Sarà una partita importante contro la squadra che in questo momento è forse la più in forma di tutto il campionato: tranne la sconfitta registrata contro Venezia, infatti, è riuscita a vincere una serie di partite alzando la qualità di gioco. Sassari ha un roster composto da 11 giocatori di altissimo livello e credo sia attualmente una delle formazioni da temere di più: è infatti tra le prime squadre per punti di realizzazione e sicuramente una delle compagini in lizza per il titolo. Credo che la gara se la aggiudicherà la squadra che riuscirà a controllare di più il ritmo, i rimbalzi e a diminuire le palle perse: da qui nasceranno poi tutti i giochi d’attacco e gli 1 contro 1. Parliamo quindi di una doppia sfida: non solo Avellino contro Sassari ma anche ruolo contro ruolo, poiché assisteremo a degli accoppiamenti molto interessanti”.

