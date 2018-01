La Scandone vince a Sassari: ora è prima con Brescia e Milano 33 punti per Rich, 18 in 22 minuti per Fitipaldo. Lupi primi in classifica

La Sidigas Avellino vince anche a Sassari contro la Dinamo dopo un tempo supplementare (88-95) e in compagnia di Milano, vincente a Pesaro, raggiunge in vetta alla classifica Brescia, sconfitta in casa da Cremona. Lupi al primo posto al termine della tredicesima giornata di Serie A grazie al terzo successo consecutivo al PalaSerradimigni. Sono 33 i punti di Jason Rich, mattatore della sfida. Per Avellino bella prova offensiva per Bruno Fitipaldo che realizza 18 punti in 22 minuti e garantisce tanto nel discorso match, in controllo per inerzia nel primo tempo e messa in discussione nel terzo quarto. Poi il recupero biancoverde per la parità a quota 84 al 40' e chiusura con l'11-4 ospite che regala un successo preziosissimo agli irpini.

“È stata una bella partita dal punto di vista emotivo e cestistico: mi ha fatto molto piacere constatare la correttezza del pubblico di Sassari, che al termine del match si è congratulato con me e con la squadra. - ha affermato coach Stefano Sacripanti in conferenza stampa - Per quanto riguarda la partita, abbiamo rischiato un suicidio con quelle palle perse nel terzo quarto, che hanno permesso a Sassari di prendere un bel vantaggio. Per fortuna siamo riusciti a rientrare bene e abbiamo avuto noi la palla decisiva del match, con l’arresto e tiro di Jason Rich, che è una sua caratteristica: sfortunatamente non è entrato ma siamo stati abili nel rimanere concentrati e nell’avere la giusta voglia di vincerla. Sassari ha tante armi che ci hanno messo in difficoltà: sicuramente ha influito tantissimo Bamforth, il loro punto di riferimento, ma anche Spissu, con le sue triple ha portato Sassari in vantaggio. Sono contento della mia squadra perché per la prima volta dall’inizio della stagione abbiamo usato tutti e 10 i nostri giocatori: non sarà facile per me gestirli da questo momento in poi ma ringrazio tutti loro per l’apporto e la dedizione che hanno messo nel corso del match. Ci tengo inoltre a ricordare Frédéric Forte, che ci ha lasciato ieri, con cui avevo un rapporto profondo: era una persona di grande umanità, maturità ed equilibrio ed è stato un brutto colpo per me”.

Redazione Sport