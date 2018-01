Scandone, Sacripanti: "La Virtus ha aspetti mai affrontati" Le parole del coach biancoverde in presentazione del nuovo big match

Domenica sarà nuovo big match per la Sidigas Avellino. Penultimo appuntamento del girone di andata, con palla a due alle 20.45, contro la Virtus Bologna. La sfida è stata presentata, come di consueto, da coach Stefano Sacripanti: "La partita di domenica la giocheremo contro una squadra che possiede caratteristiche che non abbiamo mai affrontato. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Bologna ha tutti miss match positivi, a livello di stazza, nei nostri confronti. Sarà quindi una gara molto interessante dal punto di vista tecnico e tattico. I bianconeri hanno una panchina lunga e grandi individualità; vengono da un momento di fiducia e sappiamo che quella di domenica sarà una partita importante per loro, perché nelle due giornate imminenti si giocano il posto nelle Final Eight. Dovremo fare quindi una partita di grande solidità e, con l’entrata di Wells e la gestione dei 6 esterni, stiamo ritrovando il nostro equilibrio. Sono contento dei progressi che stiamo facendo a livello mentale ma soprattutto difensivo: ho visto grande applicazione da parte dei miei giocatori. Ogni partita che giochiamo la “viviseziono” insieme al mio staff e mi fa molto piacere che la squadra segua le direttive che vengono date durante gli allenamenti settimanali: cerchiamo di migliorarci sempre di più. La differenza alla fine la farà chi arriverà più fresco, più sano e con più voglia di conquistare qualcosa: vi sono infatti molte squadre forti nel campionato e soprattutto quest’anno sono arrivati in Serie A giocatori di grande talento e livello; per quanto riguarda noi, come si suol dire, “l’unione fa la forza”. Saranno tutte partite difficili e importanti. Chiudere il girone di ritorno al primo posto? Sicuramente ci darebbe grandissima fiducia, e premierebbe tutto il lavoro che stiamo facendo ma, come ho già detto, si può vincere e perdere con chiunque. Bologna e Trento in questo momento sono le squadre che stanno mostrano un basket migliore, avendo finalmente trovato le loro quadrature. Fitipaldo potrà essere il nostro valore aggiunto, anche perché, per arrivare fino in fondo, serve davvero l’apporto di tutti".

Ascolta qui le parole di coach Sacripanti (servizio delle 14.30 del Tg Sport 696 TV OttoChannel).

Redazione Sport