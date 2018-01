Scandone, primato in solitaria: dominio sulla Virtus Bologna Per i lupi sarà primo posto effettivo al termine del 14° turno. Sacripanti: "Riconoscimento super"

La Sidigas Avellino guida dal primo al quarantesimo minuto e domina la scena contro la Virtus Segafredo Bologna: finale di 87-59 e lupi al primo posto, in solitaria, in attesa del Monday Night tra Pistoia e Milano. Al di là della potenziale risposta dell'EA7, sarà comunque primato effettivo al termine della quattordicesima giornata, visto lo scontro diretto a favore sui meneghini e il ko rimediato da Brescia a Torino nel pomeriggio. Avellino domina sin dalla prima azione con una difesa dall'impatto devastante. La fisicità delle V nere viene spazzata via dall'energia e dalle scelte dei biancoverdi che, in attacco, con la costante ricerca dell'extra, del passaggio in più per il compagno, guidano in lungo e in largo la sfida. Quattro uomini in doppia cifra, il 64 per cento da 2, il 47 per cento da 3: numeri super da corredo ad una prova maiuscola dei lupi di coach Stefano Sacripanti che ringrazia tutto il gruppo al termine del match: "Complimenti alla squadra per come ha approcciato alla partita, per la serietà e per la dedizione che ha avuto fin dal primo momento di questa stagione. - afferma il tecnico della Sidigas nel post-gara - E' stato un piacere questa sera far ruotare 10 giocatori, senza che nessuno abbia mai avuto un momento di calo. Complimenti anche al pubblico: è bellissimo avere dei tifosi così calorosi, che ci sostengono e ci spingono in ogni momento. In primo luogo gli Original Fans che ci sono sempre stati per noi. Dal punto di vista tecnico, ci sono stati solo due nei nella nostra prestazione: il primo l’abbiamo registrato quando, all’inizio del terzo quarto, abbiamo ‘camminato’, non giocando come sappiamo e mostriamo di solito; il secondo è il tecnico ingenuo che si è preso Wells. Questo primo posto è sicuramente un bellissimo riconoscimento, che premia tutto il bel lavoro svolto fino ad ora, che premia la Società, il pubblico e soprattutto i nostri giocatori. Adesso ci attende un mese durissimo: abbiamo prima Ostenda, poi Trento (dove ci recheremo direttamente da Ostenda, senza neanche tornare ad Avellino) e poi Reggio Emilia per la prima giornata del girone di ritorno: tuttavia il buon minutaggio e le rotazioni ci consentiranno, spero, di avere giocatori abbastanza freschi per questo mese impegnativo”.

Sidigas Avellino - Segafredo Bologna 87-59

Parziali: 22-10, 44-25, 57-41.

Avellino: Zerini, Wells 17, Fitipaldo 18, Sabatino, Leunen, Scrubb 8, FILLOY 6, D'Ercole 5, Rich 13, Fesenko 14 N'Diaye 6, Parlato. All.: Sacripanti.

Bologna: A. Gentile 18, Umeh 9, Pajola ne, Baldi Rossi, Ndoja 4, Lafayette 7, Aradori 4, S. Gentile, Lawson 11, Slaughter 6. All. Ramagli.

Redazione Sport