Scandone, via agli abbonamenti per il girone di ritorno La Sidigas Avellino sfiderà Ostenda alle 20.30. Punti pesanti in palio in Champions

Alle 20.30 la sfida con Ostenda in Belgio: punti pesanti in palio per la qualificazione alla seconda fase di Champions League. Da questo pomeriggio anche il via alla campagna abbonamenti del girone di ritorno in casa Sidigas Avellino. "La Sidigas Scandone Avellino è lieta di comunicare che, a partite da oggi 10 gennaio fino al 26 gennaio, riaprirà la campagna abbonamenti relativa al girone di ritorno del campionato italiano di serie A. - ecco la nota della società biancoverde - I tifosi avranno quindi l’opportunità di sottoscrivere un mini abbonamento, valevole per le restanti gare che si disputeranno al PalaDelMauro, ai seguenti prezzi: curve ad 80 euro, distinti a 120, tribune superiori a 220, tribune inferiori a 300, tribune a 720. La Società ricorda che i mini abbonamenti saranno nominativi, per cui si invitano tutti gli interessati a presentare un documento di riconoscimento ed il codice fiscale al momento della sottoscrizione. Quest'ultima dovrà essere effettuata presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari a partire da questo pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, ad esclusione di mercoledì 17 gennaio, giorno in cui saranno rilasciati solo tagliandi per il match di Champions League contro Zielona Gora".

Redazione Sport