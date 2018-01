Avellino è prima in solitaria. Ci sarà Cremona in Coppa Italia Gli accoppiamenti della Coppa Italia che si terrà a febbraio da giovedì 15 a domenica 18

L'Umana Venezia passa a Milano nel big match dell'ultimo turno del girone d'andata con il risultato di 80-84 e completa il quadro relativo agli abbinamenti della Coppa Italia 2018. Il ko dell'EA7 contro i veneti permette ad Avellino di chiudere al primo posto, in solitaria, la prima parte del campionato. Lupi primi con 24 punti, 2 in più di Brescia, Milano e Venezia (nell'ordine definito dagli scontri diretti). Quinto posto per Torino, a quota 20, poi il gruppo con 8 vittorie e 7 sconfitte da cinque squadre (Cantù, Virtus Bologna, Cremona e Sassari). Cantù vince a Brindisi con un tiro da 3 punti di Charles Thomas e si regala il derby con Milano in Coppa Italia. Dentro anche Bologna e Cremona. Fuori, a sorpresa, Sassari sconfitta ieri sera da Pesaro. Avellino affronterà l'ottava al termine del girone d'andata, la Vanoli Cremona, vincente sulla Betaland Capo d'Orlando in campo esterno.

Final Eight - Coppa Italia 2018

MandelaForum di Firenze (15 - 18 febbraio)

Quarti di Finale (giovedì): 1) Avellino vs. 8) Cremona; 4) Venezia vs. 5) Torino

Quarti di Finale (venerdì): 3) Milano vs. 6) Cantù; 2) Brescia vs. 7) Virtus Bologna.

Sabato e domenica: Semifinali e Finale.

Orari e ordine in giornata da definire.

Redazione Sport