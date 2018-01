Lawal è ad Avellino: si punta al suo inserimento dopo la sosta Il centro nigeriano, dopo la visita sostenuta a Villa Stuart, ha raggiunto i compagni di squadra

La Sidigas Avellino ha comunicato con nota stampa che l’atleta Olaseni “Shane” Lawal è ufficialmente in Italia e, dopo aver effettuato le visite mediche a Villa Stuart, è pronto ad iniziare fin da subito il percorso di riabilitazione atletica con il preparatore fisico Silvio Barnabà. Si auspica il suo inserimento in squadra in seguito alla prossima sosta di campionato. Il centro nigeriano è arrivato in Italia in mattinata per sostenere le visite mediche alla Clinica Villa Stuart dal professor Mariani.

In aggiornamento

