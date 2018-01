La Scandone si gode Lawal e mette nel mirino lo Zielona Gora Domani l'undicesima giornata del gruppo D di Champions League. De Gennaro: "Vittoria d'obbligo"

di Marco Festa

Sorriso a trentadue denti; l'entusiasmo e la voglia di tornare a giocare, di essere protagonista, impressa sul volto: Olaseni “Shane” Lawal è tornato, sta tornando, e la Sidigas Avellino si frega le mani dopo aver creduto e investito in termini economici e di fiducia nel pivot nigeriano, reduce da un lungo spot. Visite mediche a Villa Stuart, l'ok del professor Mariani, e subito sul parquet della sua nuova casa sportiva: il PalaDelMauro. Ieri pomeriggio Lawal ha ripreso confidenza con il canestro convogliando la sua energia e voglia di riscatto in una delle sue proverbiali schiacciate. È iniziata così l'ultima fase prima del definitivo rientro in campo: quella della riabilitazione con il preparatore atletico Silvio Barnabà.

La Scandone, che si augura di poterlo inserire in gruppo a pieno regime da marzo, dopo la sosta del campionato calendarizzata al termine delle Final Eight di Coppa Italia (dal 15 a 18 febbraio a Firenze), è intanto pronta per l'ennesima sfida in Champions League. Mandato in archivio il fondamentale blitz a Ostenda si torna nella tana dei lupi: domani sera, con palla a due alle 20:30, il match contro i polacchi dello Zielona Gora (all'andata si imposero col finale di 90-79, ndr), avversari nell'undicesima giornata del gruppo D.

“La qualificazione passa da questa vittoria” - A presentare Sidigas Avellino – Stelmet Zielona Gora, attraverso la consueta nota pre-gara diffusa dalla Scandone, l'assistant coach Gianluca De Gennaro: “Affrontiamo Zielona, squadra che ha recentemente cambiato coach: i polacchi sono ben allenati e giocano un’ottima pallacanestro, fatta di triangoli offensivi e di molti giochi che prevedono la palla in post basso. Vengono da un momento positivo, frutto di una vittoria in casa contro il Besiktas e che sicuramente avranno voglia di allungare al DelMauro. Ricordiamo molto bene la partita d’andata, di conseguenza conosciamo le difficoltà di incontrare un roster profondo come quello di Zielona: basti pensare al loro playmaker Koszarek, che il nostro coach conosce benissimo, oppure il tiratore Kelati e il loro centro Dragicevic, che nell’ultima gara ha messo a referto ben 37 punti. Hanno inoltre una panchina lunga, con Florence che attacca benissimo in 1 vs 1 o Gecevicius, specialista del tiro dall’arco. Dal canto nostro, dovremo disputate una partita solidissima in difesa, stare attenti al loro modo di giocare (fatto di molti tagli e chiusura di triangoli offensivi), limitando il più possibile la loro circolazione di palla e tenendo un’intensità difensiva molto alta per tutti i 40 minuti. Vogliamo assolutamente qualificarci e quindi, per superare il turno, dobbiamo obbligatoriamente passare per questa vittoria, per poi pensare, volta per volta, alle successive gare. Chiediamo il supporto del nostro pubblico, affinché ci spinga come ha sempre fatto fino ad ora”.

Clicca qui per vedere il video di Lawal al DelMauro (video tratto da OttoChannel.tv)